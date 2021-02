Catalonia cere UE autorizarea vaccinului rusesc Sputnik. ”Ar putea avea un impact pozitiv major”

Stiri pe aceeasi tema

- Seful in exercitiu al executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri autoritatilor europene sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-COVID-19, precum Sputnik V produs de Rusia, transmite Reuters. Spania, alaturi de majoritatea statelor Uniunii Europene, a suferit…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell a avut parte de o primire rece vineri la Moscova, ministrul de externe rus afirmând ca țara sa nu considera Uniunea Europeana un partener de încredere, potrivit Reuters.Serghei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a facut afirmația în…

- Cele 9 milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate de AstraZeneca in primul trimestru al acestui an, a anuntat, duminica, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informeaza Reuters, citata de Agerpres . Ursula von der Leyen a precizat ca, in total, AstraZeneca…

- „Astazi (vineri, 29 ianuarie - n.red.), OGYEI (autoritatea ungara pentru medicamente) a emis aprobarea de a utiliza si vaccinul Sinopharm, asa ca dupa Pfizer, Moderna, AstraZeneca si vaccinul rusesc Sputnik, putem conta si pe vaccinul Sinopharm”, a declarat in cadrul unui briefing Cecilia Muller, sefa…

- Serbia este prima țara europeana care primește vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19. Un avion care a transportat un milion de doze de vaccin Sinopharm a ajuns sambata in Serbia. Președintele Aleksandar Vucic a mulțumit președintelui Xi Jinping și autoritaților chineze pentru vaccinurile trimise.…

- Compania americana Johnson & Johnson va depune cel mai probabil în luna februarie o cerere pentru aprobarea vaccinului sau anti-COVID-19 în Uniunea Europeana, anunța Reuters citând un europarlamentar al Partidului Popular European.„Comisarul european pentru sanatate…

- Vaccinul impotriva COVID dezvoltat de Pfizer și BioNTech va putea primi autorizarea in UE pana la finalul anului, in vreme ce serul celor de la Moderna va putea primi unda verde la inceputul lui 2021, ceea ce inseamna ca debutul campaniei de vaccinare in statele membre va avea loc cel mai devreme in…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat astazi ca va organiza pana la sfarșitul anului o reuniune extraordinara pentru a decide soarta comercializarii vaccinului anti-Covid-19 dezvoltat de companiile Pfizer si BioNTech, transmite AFP, citata de agerpres . „Daca informatiile prezentate sunt…