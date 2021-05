Cătălin Moroșanu prins de băut la volan. Polițiștii i-au luat permisul Catalin Moroșanu prins de baut la volan de agenții de la Poliția Rutiera. Luptatorul, obișnuit al concursurilor sportive din ring dar și cele de televiziune, a fost amendat de polițiști dupa ce, la un control de rutina, in centrul Bucureștiului, a fost depistat baut la volan. Abia intors din Republica Dominicana, unde a participat la competiția de televiziune ”Survior”, Catalin Moroșanu (36 ani) nu a trecut de proba alcooltestului, ba a primit și o amenda usturatoare. Pe urmatoarele 90 de zile Catalin Moroșanu va fi ”pieton” pentru paharul cu vin roșu pe care susține ca l-a baut. CUMPLIT! Metroul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

