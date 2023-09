Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Catalin Drula, a cerut sambata guvernelor din Romania si Bulgaria sa elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse. „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control…

- Senatorul Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, afirma ca finalizarea totala a Mecanismului de Verificare si Cooperare (MCV) pentru Romania va coincide cu integrarea tarii noastre in spatiul Schengen. „Din pacate, in prezent, stigma fostului MCV persista prin faptul ca Romania este tinuta departe…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca Romania și Bulgaria fac parte din spațiu Schengen. Șefa Comisiei Europene a susținut la Strasbourg un discurs in care a vorbit despre starea Uniunii. „Au dovedit-o: Bulgaria și Romania fac parte din spațiul nostru Schengen.…

- Ursula Von der Leyen spune ca Romania și Bulgaria sunt membre de facto ale Schengen, pentru ca au dovedit faptul ca indeplinesc toate condițiile. Președintele Comisiei Europene a cerut aderarea fara nicio intarziere a Romaniei și Bulgariei la spațiul de libera circulație – Schengen . „Permiteți-mi…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține, in discursul anual despre Starea Uniunii, ca Romania și Bulgaria sunt membri de facto ai Schengen, ca aceste doua țari au dovedit faptul ca indeplinesc toate condițiile. Președintele Comisiei Europene a cerut aderarea fara nicio intarziere…

- Spania sprijina cu fermitate aderarea Bulgariei la Schengen si lucreaza activ in aceasta directie, in calitatea sa de tara care a preluat presedintia Consiliului UE de la 1 iulie pana la sfarsitul lunii decembrie anul acesta, informeaza Rador. Ambasadorul Regatului Spaniei la Sofia, Alejandro Polanco…

- Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, reafirma inca o data poziția Comisiei Europene privind necesitate aunei aderari rapide a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In raportul din 2023 privind situația in spațiul Schengen, recent adoptat, Comisia a prezentat etapele politice importante…

- Romania si Bulgaria ar trebui sa fie in spatiul Schengen pana la sfarsitul acestui an – se arata intr-o rezolutie adoptata, cu putin timp in urma, de Parlamentul European. In documentul adoptat cu o larga majoritate – 526 voturi pentru, 57 impotriva si 42 de abtineri – se mentioneaza ca ambele tari…