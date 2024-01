Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Chirila, campion mondial la canoe simplu 500 de metri și vicecampion pe distanța de 1.000 de metri, și-a amintit de copilarie și de Craciunul petrecut acasa in satul Sarichioi din județul Tulcea. Canoistul Catalin Chirila, 25 de ani, se afla in cel mai bun moment al carierei sale. A avut doi…

- David Popovici, clasat pe locul patru in finala probei de la 200 metri liber de la Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni, live in AntenaPLAY, a declarat la finalul cursei ca nu poate face de fiecare data cel mai bun timp al sau, fiind dezamagit totodata ca nu a reusit rezultatul…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat, vineri, 8 decembrie, in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt (25 de metri), competitie care are loc la Otopeni, cu cel mai bun timp, relateaza agenția News.ro. Finala este programata maine, la ora 18.06.Popovici…

- Catalin Chirila va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice, la kaiac-canoe. Sportivul, extrem de credincios, are o poveste impresionanta. Baiat de altar, cum ii place sa-și spuna, el dezvaluie ca a fost foarte aproape sa devina dascal la biserica. Toata lumea il știe pe campionul mondial Catalin Chirila.…

- Toata viața și cariera gimnastului Andrei Muntean au fost legate de acest numar S-a nascut intr-o zi de 30, are 30 de ani, s-a calificat la Jocurile Olimpice terminand pe locul 30 la Mondiale dupa ce a concurat intr-o alta zi de 30. Andrei Muntean, care-și va serba ziua de nume pe… 30 noiembrie, poate…

- Mark Allen a starnit hohote de ras dupa ce a castigat finala Champion of Champions 2023, in direct in AntenaPLAY. Sportivul in varsta de 37 de ani nu i-a dat nicio sansa lui Judd Trump si s-a impus cu 10-3. Nord-irlandezul a castigat pentru a doua oara Champion of Champions si s-a alaturat unei liste…

- Sportivul roman David Popovici (CS Dinamo) a castigat proba de 100 m liber, joi, la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt (25 metri), gazduite de la Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.

- Prima reuniune a "Memorialului Marek Petrusewicz" de la Wroclaw, competitie care are loc in bazin de 25 m, i-a adus lui David Popovici o medalie de aur in proba de 200 de metri liber, informeaza CS Dinamo, potrivit news.ro.Elevul antrenorului Adrian Radulescu a inotat cele 8 lungimi de bazin in 1:44,08.David…