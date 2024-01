Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul lui Catalin Cherecheș, Razvan Doseanu, arata faptul ca cererea de extradare a statului roman a ajuns la autoritațile din Germania. Romania promite judecatorilor din Germania ca in cazul in care Cherecheș va fi extradat, acesta va avea condiții de detenție ”de lux”, in camere foarte mari, care…

- Fostul primar fugar, Catalin Cherecheș, condamnat la 5 ani de inchisoare in Romania și prins in Germania va ramane in arest pe durata procesului de extradare. Judecatorii Tribunalului Regional Superior din Munchen au apreciat ca exista risc de evadare daca l-ar lasa liber.

- Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax si Aleph News ca fostul primar va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista "riscul de evadare", scrie Mediafax.Germanii…

- Catalin Cherecheș a ajuns la inchisoare in Germania, acolo unde va ramane pana cand va fi extradar. Astazi, judecatorii vor lua o decizie importanta in cazul sau, in urma une9i cereri pe care chiar el a facut-o. Pana atunci, avocatul sau a facut declarații despre motivul pentru care fostul primar din…

- Catalin Cherecheș a fost prins in Germania, in urma cu doar cateva zile. Fostul primar din Baia Mare a refuzat extradarea, astfel ca va fi dus la o inchisoare din Germania. Dupa ce s-a plans de condițiile din Romania, acesta va ajunge in aceeași inchisoare in care a stat și Adolf Hitler.

- Apar informații noi despre momentul reținerii lui Catalin Cherecheș, in Germania. In ciuda tuturor informațiilor aparute in spațiul public, avocatul fostului primar vine cu o noua versiune, menita sa dezminta zvonurile vehiculate pana in prezent. Care ar fi, de fapt, realitatea, in ceea ce privește…

- Aflat in inchisoare in Germania, fostul edil din Baia Mare. Catalin Cherecheș, și-a angajat un avocat cu care spera sa anuleze sentința primita in Romania. Intre timp, fostul avocat din Romania a vorbit despre ranile provocate de Cherecheș, așa cum i le-a explicat Cherecheș.”Am ințeles ca este confirmat…

- Vești noi despre cazul lui Catalin Cherecheș. Primarul din Baia Mare urmeaza sa fie extradat, dar ”Legea fugarilor” nu se va aplica in cazul lui. Acesta a fost prin sin Germania, iar acum urmeaza sa fie adus in Romania. Iata cand și cum va fi extradat, dar și de ce este exceptat de la aceasta lege.