Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii "Showbiz Report, de astazi, difuzata la Antena Stars, Natalia Mateuț a facut un anunț important! Prezentatoarea matinalului este indragostita de un super cantareț. Cine este acesta și ce au avut de spus colegii ei, Andrei Ștefanescu și Catalin Cazacu.

- Incepand din 20 februarie, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 16:00, Gabriela Cristea le aduce telespectatorilor Mireasa – Mastile iubirii, un fusion intre emisiunea Mireasa, de la Antena 1 si Mireasa – Capriciile iubirii, aftershow-ul difuzat pe Antena Stars.

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru au pierdut șirul desparțirilor și impacarilor. Aflați din nou intr-o pauza, prezentatorul emisiunii „Showbiz Report”de la Antena Stars a venit luni seara, la premiera filmului “The Perfect Escape”, impreuna cu fiul lui, Andrei. Puștiul a profitat de vacanța pentru a-și…

- Dunarea pare ca fierbe, iar imaginile surprinse sambata dimineața la Galați sunt spectaculoase. Fenomentul apare la diferentele de temperatura dintre apa si aer. Sambata dimineata apa avea plus 3,3 grade, iar aerul minus 11 grade, scrie digi24.ro.

- Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 au fost prezenți in platoul emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii de la Antena Stars. Cei doi au marturisit ca au petrecut separat doua saptamani și ca s-au stabilit in București.

- Dorian Popa, 34 de ani, a investit 300.000 de euro intr-un spectaculos Lamborghini Huracan. Vlogger, actor, cantareț, influencer, Dorian și-a ridicat bolidul comandat la inceputul lunii iunie chiar din fabrica Lamborghini din Italia. Evident, a prezentat momentul de neuitat intr-un videoclip pe canalul…

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru nunta, iar influencerița iși dorește doua rochii in la marele eveniment. Sensy a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu are superstiții și va avea in jur de 300-400 de invitați.