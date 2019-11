Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…

- Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin sau plata pentru accesarea schemelor de ajutor de stat ''Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite'' se desfasoara in intervalul 16 septembrie -13 decembrie, iar alocarea financiara este de 15 milioane de euro, a…

- Nicoleta Luciu face ce face si a ajuns iar pe mainile medicului estetician. Chiar daca a disparut din lumina reflectoarelor si a decis sa se dedice in totalitate familiei, Nicoleta Luciu nu renunta la grija pentru felul in care arata si vrea sa arate bomba de fiecare data.

- Cosmin Cirșot, in varsta de 45 de ani, sudor la Cariera Roșiuța a suferit un accident de munca miercuri, la schimbul unu, pe excavatorul 02. Acesta facea pe utilajul in cauza o intervenție mecanica, fiind urcat in cupa excavatorului de 1400. Acesta venise acolo de la o alta intervenție, și…

- Catalin Botezatu are in continuare probleme grave de sanatate. Designerul este nevoit sa faca chimioterapie, dupa ce in luna iulie, medicii i-au descoperit o tumora la apendice. Maine este ziua in care lui Catalin Botezatu i se va face chimioterapie si i se va taia jumatate din colon. In urma operației…

- Un caz mai puțin obișnuit a avut loc sambata, in apropierea Parcului Central din Targu-Jiu. O lebada a ramas prinsa intr-o plasa de pescuit, aruncata in Jiu, de un barbat care a și sunat la 112. Pompierii au intervenit cu o barca, aceștia reușind salvarea lebedei. „Un domn a apelat, pe…

- Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora reluarii furnizarii Motivul Influența asupra consumatorilor Zona afectata 23-Aug-2019 09.00-14.00 lucrarii de reparații branșament fara apa str. Vasile Alecsandri…