Cât va primi Macaulay Culkin pentru a reveni în "Singur acasă" Actorul american Macaulay Culkin va reveni în franciza &"Singur acasa/ Home Alone&". Producatorii de la Disney l-au dorit înapoi pe cel care a dat viața personajului "Kevin", motivând ca filmul nu ar fi complet fara Culkin.



Pentru apariția în noua varianta a Home Alone, Culkin va primi 3 milioane de dolari, informeaza surse citate de contactmusic.com.

Noul lungmetraj &"Singur acasa&" va fi produs de Disney Plus, din distributia peliculei, regizata de Dan Mazer, urmând sa faca parte actorii Archie Yates, interpretul personajului principal, Ellie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

