- La trei minute dupa sosirea atacatorului, 11 polițiști au ajuns la școala primara Robb din Uvalde, Texas, inarmați și echipați cu veste antiglonț. Dar șeful lor a așteptat o ora și 14 minute inainte de a ordona un raspuns, așteptand intariri și o cheie pentru a deschide sala de clasa, care de fapt nu…

- Trei oameni au fost uciși si 11 raniți sambata seara, intr-un incident armat cu mai multi tragatori pe o strada aglomerata din Philadelphia, SUA, a anuntat politia, informeaza duminica AFP. „Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost lovite de gloante si spitalizate. Trei dintre aceste persoane,…

- Trei persoane au fost ucise si 11 au fost ranite sambata seara, intr-un incident armat cu mai multi tragatori pe o strada aglomerata din Philadelphia (nord-estul SUA), a anuntat politia, informeaza duminica AFP. "Paisprezece persoane, din cate stim noi, au fost lovite de gloante si spitalizate. Trei…

- Dupa numai o saptamana de la atacul armat dintr-o școala primara din Uvalde (Texas), unde au murit 21 de persoane, dintre care 19 copii), un barbat a ucis cel puțin patru persoane intr-un spital din Tusla, oraș din statul american Oklahoma, inainte de a se sinucide, transmite Euronews. De aceasta data,…

- Politia din Texas a anuntat ca Salvador Ramos, autorul atacului armat de la scoala primara din Uvalde, Texas, soldat cu 21 de morti, a intrat in scoala pe o usa care trebuia sa fie incuiata. O profesoara a deschis usa cu o piatra pentru a transporta mancare dintr-o masina intr-o sala de clasa, dar…

- Politia a luat o "decizie proasta" neintrand rapid in scoala din Uvalde (statul american Texas), unde intr-o clasa se baricadase un atacator care a comis acolo un masacru, a afirmat vineri Steven McCraw, director al Departamentului securitatii publice din Texas, citat de AFP. Fii la curent…

- Poliția a fost criticata joi in Texas pentru ca a intirziat sa intervina pentru a impiedica uciderea a 19 copii in școala din Uvalde, marți. Dupa tragedie, multe intrebari raman fara raspuns, dar parinții copiilor uciși acuza reacția slaba a forțelor de ordine, in timp ce poliția a prezentat o noua…

- UPDATE Bilantul victimelor atacului de la scoala elementara din Uvalde a ajuns la cel putin 19 elevi si 2 adulti ucisi. Anterior, agresorul, Salvador Ramos, de 18 ani, si-ar fi impuscat bunica, aflata in stare critica, in spital. Cu trei zile inaintea atacului, tanarul a postat pe un cont de Instagram…