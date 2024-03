Stiri pe aceeasi tema

- Toate autovehiculele care circula pe drumurile naționale din Romania sunt obligate sa plateasca rovinieta. Aceasta taxa rutiera este prevazuta de lege, iar proprietarii care nu o achita sunt susceptibili de sancțiuni. Compania Naționala de Autostrazi și Drumuri Naționale din Romania (CNAIR) a introdus…

- Toții șoferii din Romania trebuie sa cunoasca sancțiunile care ii pot lasa fara permis de conducere. Noul Cod Rutier actualizat prevede noi sancțiuni mai aspre pentru cei care depașesc limitele de viteza. Sancțiuni mai mari pentru șoferi Codul Rutier vine cu schimbari majore in ceea ce privește sancțiunile…

- Nici bine nu a inceput anul, ca guvernanții s-au gandit sa creasca și amenzile! Codul Rutier a fost modificat din nou, iar sancțiunile au crescut drastic pentru conducatorii auto. Cat iei amenda in 2024 daca depașești viteza legala? Toți șoferii trebuie sa fie la curent cu noile modificari. Codul Rutier,…

- Valoarea punctului de amenda creste de anul viitor pentru sanctiunile rutiere, iar clasele de amenzi sunt diferite. Incepand cu anul viitor, valoarea punctului de amenda va creste la 165 de lei pentru sanctiunile rutiere. Codul Rutier actual prevedea, pana la sfarsitul acestui an, ca punctul de amenda…

- Incepand cu anul viitor, valoarea punctului de amenda va creste la 165 de lei pentru sanctiunile rutiere, noteaza Ziarul Financiar. Incepand cu anul viitor, valoarea punctului de amenda va creste la 165 de lei pentru sanctiunile rutiere, noteaza Ziarul Financiar, conform Stiri pe Surse.Codul Rutier…

- Un tanar din Piatra Fantanele, care anul trecut a fost reținut dupa ce a asmutit doi caini de ai sai asupra altor caini pentru distractia proprie si pentru a-i dresa sau pentru a le controla agresivitatea, a fost condamnat de instanța la pedeapsa amenzii. Judecatoria Bistrița a decis, in iunie anul…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) din Satu Mare a demarat o acțiune de control in 12 decembrie 2023 la SC Grill House SRL, prezent la targul de Craciun, pentru a evalua conformitatea cu legislația privind serviciile de alimentație publica.

- Un nou proiect de lege prevede amenzi pentru soferii care staționeaza cu motorul pornit. Sancțiunile sunt inspirate din reguli ce se aplica deja in mai multe tari europene. In multe tari europene, legile sunt drastice in cazul șoferilor care staționeaza cu motorul pornit. De exemplu, in Italia și Franța,…