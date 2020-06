PodcasturiCat de periculoase sunt ințepaturile de capușe și ce infecții pot transmite

Specialiștii avertizeaza: capușule sunt active in perioada aprilie-iulie și sunt prezente peste tot in natura: in paduri, parcuri, zonele de agrement, campii și in apropierea bazinelor acvatice. Lyme este o boala infecțioasa care provoaca dureri de cap, artrita și tulburari cardiace.

De obicei, mușcaturile de capușe nu sunt dureroase, din acest motiv omul nici nu conștientizeaza faptul ca pe corpul sau este un oaspete nedorit.

"In general,deeste nedureroasa. Multi oameni nu o…