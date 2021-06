Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Ziua Copilului, impreuna cu fiica lor, Isabela. Chiar daca au divorțat, cei doi petrec mult timp impreuna, de dragul copilului. Mai mult, recent, cei trei au fost plecați cateva zile la munte. „Deocamdata cadourile nu și-au facut apariția, pentru ca am avut o…

- Weekend-ul acesta, Oana Roman și Marius Elisei petrec, din nou, cateva zile impreuna, alaturi de fiica lor, Isabela. Cei doi foști soți au plecat intr-o mini vacanța, la Poiana Brașov. Escapada nu a fost lipsita de momente nu tocmai placute pentru fiica lui Petre Roman. Oana Roman și fostul ei partener,…

- Oana Roman și Marius Elisei au petrecut Paștele impreuna chiar daca au divorțat. Cei doi au dus-o pe fiica lor Isabela intr-o mica vacanța. In urma cu cateva zile, pe 29 aprilie, Oana Roman dezvaluia ca sarbatoarea Invierii o va petrece alaturi de cei dragi. Din planurile ei nu l-a exclus atunci pe…

- Oana Roman (44 de ani) și Marius Elisei (34 de ani) au divorțat la notar pe 15 februarie 2021, dupa șapte ani de mariaj. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 7 ani. Recent, vedeta de televiziune a dezvaluit care este relația dintre ea și fostul ei soț acum. In ce relații sunt Oana…

- Vica Blochina și Oana Roman s-au impacat, dupa o perioada in care nu și-ai mai vorbit. Acum, cele doua se afla in Egipt, impreuna cu cei doi copii ai lor, Edan și Isabela. Inițial, Marius Elisei trebuia sa mearga alaturi de fosta lui soție și de fiica lor, insa acesta a refuzat excursia pe motiv ca…

- Zilele trecute, Oana Roman a povestit despre intalnirea pe care a avut, dupa mult timp, cu tatal ei, Petre Roman. Vedeta și fiica ei Isabela au petrecut cateva ore in compania bunicului, iar la scurt timp, fosta soție a lui Marius Elisei a și publicat imagini in mediul virttual. Acum, Petre Roman a…

- Oana Roman a marturisit in cadrul emisiunii „Mamici depitici, cu lipici” ca vrea sa apeleze la un specialist in parenting pentrufiica ei, la cateva luni de la divorțul de Marius Elisei.De asemenea, fosta soție a lui Marius Elisei a marturisit cuaceasta ocazie ca ea a fost la psiholog in trecut „Eu sunt…

- Oana Roman a declarat de multe ori ca iși iubește enorm tatal, dar ca e trista ca nu are posibilitatea sa il vada mai des, ca nepoata Isabela, fiica ei, nu poate sa petreaca mai mult timp cu el. Iata ca Petre Roman și-a vazut acum fiica și nepoata, au facut poze impreuna, s-au bucurat de momente in…