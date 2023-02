Stiri pe aceeasi tema

- O pana majora de curent s-a inregistrat joi, 29 decembrie, la Fugenberg, statul austriac Tirol, dupa ce un jder a mușcat un cablu de alimentare de la o stație de transformare, releteaza Heute . Scurtcircuitul a fost anunțat joi, in jurul orei 20.45. Iar avaria a dus la o intrerupere a curentului in…

- Doi tineri de 21 și 23 de ani, din județul Timiș, au talharit o femeie in cartierul Aradul Nou. Cei doi i-au luat femeii, folosind violența, poșeta cu bani și acte. Tinerii urmeaza sa fie prezentați judecatorului de drepturi și libertați cu propunere de arestare preventiva.

- Poliția spaniola i-a arestat pe parinții unui bebeluș de trei luni care l-au abandonat pe acesta intr-un vehicul, miercuri seara, in cartierul Centro din Madrid. Evenimentele s-au petrecut in jurul orei 3.00 dimineața, iar polițiștii i-au gasit pe parinți intr-un cazinou din apropiere, scrie El Mundo…

- Un puști se juca cu mingea in holul unui hotel, in timp ce aștepta ca parinții sai sa se cazeze. Pe langa el a trecut un barbat in varsta care a vrut sa se joace cu puștiul și sa dea un șut in minge, relateaza ro-viral.video .Micuțul insa a facut o fenta și l-a pacalit. Din pacate pentru barbatul in…

- Dupa ce luni, elevi, profesori și parinți au protestat in fața Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Turda, pe motiv ca un interlop preda matematica in liceu, Comitetul reprezentativ al parinților cere in unanimitate de voturi, demisia directoarei liceului.Comitetul reprezentativ al parinților, compus…

- Bombardamentele pe care rusii le-au lansat, miercuri, asupra infrastructurii critice a Ucrainei ugenerat probleme și in Republica Moldova, acolo unde a fost inregistrata o noua pana masiva de curent. Aceasta pana de curent a afectat inclusiv capitala Chișinau. S-a repetat situatia din 15 noiembrie Pe…

- Adolescentul care s-a aruncat in gol, ieri, de pe o cladire din Ialoveni, ar fi lasat un mesaj de adio cu ultima sa dorința, pe rețelele de socializare. „Vreau ca voi sa aveți ceea ce nu am avut eu - implinire și fericire, dar cazinoul a luat ce am eu mai de preț, viața”, ar fi scris baiatul disperat.