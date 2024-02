Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- Un batran de 80 de ani a fost gasit decedat intr-o locuința de pe strada Libertații din Turda.Barbatul a fost gasit de pompieri, carora le-a fost solicitat sa intervina și sa asigure accesul in locuința deoarece batranul nu le mai raspunsese aparținatorilor de o buna vreme de timp.Din nefericire,…

- O femeie a anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112 ca vecinul sau, un batran in varsta de 74 de ani din Vacarești, zace intins pe podeaua din propria locuința fara a mai prezenta semne vitale. Echipajele medicale și de criminaliști sosite la fața locului au constatat ca barbatul nu mai era…

- Un roman a plecat la munca in strainatate cu gandul de a-i oferi familiei sale un trai mai bun, dar a sfarșit tragic. A fost gasit mort in pat, la doar o zi de cand a ajuns in Italia. Urma sa munceasca in Bergamo.

- In urma cu cateva ore, o femeie a sunat disperata la 112, spunand ca este amenințata in propria casa de un fost polițist. Barbatul s-a baricadat, ulterior, in apartamentul sau, unde a stat timp de 9 ore. In cele din urma, luptatorii au reușit sa il imobilizeze. Iata ce au gasit polițiștii in casa lui.

- Descoperire macabra in Maraști! Un barbat a fost gasit mort in locuința sa de pe strada Molnar Piuariu din municipiul Cluj-Napoca.Din primele date, un clujean a sunat la 112 pentru ca nu și-a mai vazut vecinul de cateva zile. Cei doi locuiau in apartamente invecinate și vorbeau pe balconul care era…

- O femeie de 90 de ani a avut parte de un sfarșit tragic, de curand, in urma unui incendiu care a izbucnit chiar in propriul apartament. Batrana a fost gasita moarta in apartamentul ei din Pitești, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari.