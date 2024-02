Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente triste pentru fanii muzicii populare! un cunoscut cantareț de la noi și-a pierdut viața, in urma cu puțin timp. Zeci de mesaje de regret curg pe rețelele sociale ale artistului Mile Povan.

- Un roman a fost gasit mort, in propria lui locuința, in Italia. Matteo avea o mulțime de prieteni și nimeni nu se aștepta sa se stinga din viața subit, astfel ca moartea lui a lasat multe semne de intrebare, dar și suferința. Iata ce au descoperit polițiștii, cand au intrat in casa lui!

- Gina a murit in urma cu opt luni, in apartamentul ei din Targu Mureș. Acum, la aproape un an de la tragedie, familia nu are liniște și il acuza pe iubitul femeii ca i-ar fi facut ceva. Erau impreuna de aproape doi ani, timp in care partenerul ei ar fi influențat-o negativ.

- Moarte invaluita in mister! Doi soți au fost gasiti fara suflare de fiul lor, in Mureș. Vecinii sunt șocați de cele intamplate și au transmis ce parere au despre aceasta tragedie. Iata cum s-a intamplat totul, dar și ce rezultat a ieșit la autopsie!

- Vasile a murit in urma cu cațiva ani, in condiții cel puțin suspecte. Fratele lui nu are nici acum liniște și crede ca a fost ucis. Barbatul a fost gasit fara suflare intr-un șanț, iar familiei i s-a spus ca a fost vorba de un accident, nu de o crima.

- Descoperire macabra, joi dimineața, intr-o locuința din Caraș-Severin. O mama și fiul ei au fost gasiți decedați in casa. Vecinii au fost cei care au dat alerta, scrie Express de Banat. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- O femeie a anunțat prin apel la numarul unic de urgența 112 ca vecinul sau, un batran in varsta de 74 de ani din Vacarești, zace intins pe podeaua din propria locuința fara a mai prezenta semne vitale. Echipajele medicale și de criminaliști sosite la fața locului au constatat ca barbatul nu mai era…

- Unul dintre mai indragiți artiști romani incaseaza lunar bani frumoși din pensie. Este vorba despre Gheorghe Turda, interpretul de muzica populara, cu o cariera de peste 50 de ani, Artistul a recunoscut ca ii intra in conturi o pensie consistenta.