Sunt trei componente esențiale pentru o viața care ar fi definita de mulți ca una fericita: sanatatea organismului, bogație materiala și un cerc de prieteni. Principalii factori care influențeaza starea de sanatate a unui individ sunt: zestrea genetica și stilul de viața. Stilul de viața se refera, in esența, atat la alimentație, cat și la activitatea fizica. Despre importanța exercițiului fizic sub aspectul pastrarii sanatații fizice vorbim in acest articol.