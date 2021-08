Cât costa un baldachin la Mamaia. E o noapte de cazare în altă stațiune! Prețurile de pe litoralul romanesc au crescut destul de mult in ultimii ani, așa ca turiștii ajung sa plateasca sume fara precedent doar pentru a sta pe plaja. Cat costa un baldachin la Mamaia? Cat costa un baldachin la Mamaia. E o noapte de cazare in alta stațiune! Pentru un singur baldachin in Mamaia, un turist va scoate din buzunar suma de 200 de lei, echivalenta cu o noapte de cazare intr-o alta stațiune precum Eforie sau Costinești. Baldachinul poate fi inchiriat la acest preț doar o singura zi, deci practic o saptamana pe baldachin ajunge la 1.000 de lei. Nici prețurile șezlongurilor nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

