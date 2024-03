Stiri pe aceeasi tema

- Mielul este printre cele mai consumate alimente cu ocazia Paștelui, nelipsit de pe mesele romanilor in aceasta perioada. Se pare, insa, ca acest tip de carne este tot mai scump in ultima perioada și, in apropierea sarbatorilor, prețul va exploda. Cat va ajunge sa coste un kilogram de carne. Prețul carnii…

- Primele verdeturi din acest sezon au aparut deja in piețele din Romania, dar prețurile lor sunt destul de mari, un kilogram ajungand pana la 20 de lei. Producatorii au pastrat preturile de anul trecut la salata, ceapa verde, spanac sau ridichi, ca sa nu-si piarda clientii, dar chiar și așa clienții…

- Prețurile s-au scumpit enorm in ultima perioada mai la toate produsele și serviciile. Inclusiv cand vine vorba despre evenimente de familie e necesar sa scoateți din buzunar mult mai mulți bani decat pana acum. Tinerii care se pregatesc de casatorie iși iau masuri de precauție și se intereseaza din…

- In acest an, oferta de cozonaci este mai mare decat cererea, ceea ce nu prea s-a mai vazut in ultima vreme. Producatorii se tem ca raman cu stocuri, deși nu au recurs la scumpiri. Presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase – ROMPAN , Aurel Popescu, recunoaște…

- Vanzarile de cozonaci merg mai lent in aceasta perioada deoarece a scazut puterea de cumparare a populatiei, chiar daca oferta industriei de morarit si panificatie a ramas aceeasi, de aproximativ 7 – 7,5 milioane, sustine presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse…

- Spiritul Craciunului a ajuns la florariile Horticultura. Acestea au fost aprovizionate cu craciunite proaspete și frumoase, potrivite pentru a va decora casa in aceasta perioada de sarbatoare sau pentru a face o bucurie celor dragi. Cunoscuta popular ca Steaua Craciunului, aceasta planta ce inflorește…

- Cei care iși doresc sa iși petreaca Revelionul la hotelul lui Gheorghe Hagi, din Mamaia, trebuie sa se pregateasca sa scoata din buzunar sume semnificative. Prețurile sunt mai mici decat in sezonul estival.Legenda fotbalului romanesc a ales sa investeasca sume importante de bani intr-un hotel de pe…