- Primaria Ocna Mureș a lansat vineri, 12 februarie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari și dotari pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice in cladirea Spitalului orașenesc Ocna Mureș”. Valoarea totala estimata a investițieieste de 5.721.408,03 lei, fara TVA.…

- Primaria orașului Abrud a lansat astazi, 4 februarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea cladirii existente prin inființarea unui centru de zi pentru persoane varstnice, unitați de ingrijire la domiciliu pentru persoane vartsnice…

- Primaria Abrud a lansat vineri, 29 ianuarie 2021, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția lucrarilor de reabilitare, modernizare și extindere Ambulatoriu cu ingobare cladire C8 (propusa pentru schimb de destinație din magazie in ambulatoriu) și amenajare incinta. Aceasta…

- V. Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, anunța, pe 31 decembrie 2020, ca rețeaua primara de termoficare a municipiului Ploiești va fi reabilitata cu bani europeni, de Consiliul Județean Prahova. In principiu, o veste buna pentru ploieșteni, daca acest proiect va primi…

- Alesii judeteni din Prahova au votat, miercuri, o hotarare care prevede aprobarea contractarii unui imprumut de 165 de milioane de lei, pentru realizarea "unor investitii de interes judetean”. Creditul ar urma sa aiba o maturitate de 10 ani, iar presedintele Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Iulian…

- Primaria Alba Iulia cumpara aproximativ 34.000 de tone de piatra concasata și balast pentru repararea și intreținerea drumurilor nemodernizate din municipiu, in regie proprie, timp de 2 ani. Valoarea investiției se ridica la peste 1,2 milioane de lei, fara TVA. Primaria Alba Iulia a lansat vineri in…

- Primaria Aiud aloca peste 1,6 milioane de lei, fara TVA, pentru repararea strazilor și trotuarelor din municipiu. Serviciul public de interes local administrația patrimoniului local Aiud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru lucrari de reparații strazi…

- Ziarul Unirea Licitație pentru exploatarea a 21.758 mc de masa lemnoasa in valoare de peste 2 milioane de lei, pe 65 de parcele, in Alba Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA SA, prin Direcția Silvica Alba a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția…