Cât costă biletele pentru un zbor direct București-New York? Dupa 20 de ani, romanii vor avea din nou zbor direct din București- New York. Compania aeriana HiSky va opera curse directe incepand cu data de 7 iunie 2024. Pana atunci, cei interesați iși vor putea face rezervari. Romanii interesați vor trebui sa scoata din buzunar sume pornind de la 349 euro, pentru un bilet la clasa economic, si 1.899 euro, pentru un bilet la clasa business, iar zborul București-New York va dura mai putin de zece ore. Compania care se ocupa cu operarea zborului București-New York a fost inființata in anul 2020 in Republica Moldova de Iulian Scorpan, fost director general al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

