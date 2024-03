Cât au ajuns urzicele să coste în pieţele din România. Sunt mai scumpe decât carnea Urzicele sau „delicatesele sezonului”, asa cum au ajuns ele sa mai fie cunoscute, se pot cumpara la preturi exorbitante din pietele din Romania. Clientii cumpara doar de pofta, pentru ca putini isi permit 1 kilogram intreg. Un kilogram de urzici – 60 lei Un kilogram ajunge sa coste chiar si 60 de lei, dublu fata […] The post Cat au ajuns urzicele sa coste in pietele din Romania. Sunt mai scumpe decat carnea first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

