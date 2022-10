Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile medii ale energiei și gazelor au crescut puternic in prima jumatate a anului, pentru gospodariile din UE, fața de intervalul similar din 2021. In Romania, energia s-a scumpit cu 55%, iar gazele cu 94%. Eurostat arata ca in prima jumatate a acestui an, prețul mediu platit de gospodarii pentru…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au urcat semnificativ in primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 22 euro/100 kWh ajungand la 25,3 euro/100 kWh, iar Romania s-a aflat printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri, in moneda nationala,…

- Preturile la energie electrica pentru consumatorii casnici au crescut in prima jumatate a anului in aproape toate statele membre UE, cele mai mari scumpiri fiind in Cehia (+62%), Letonia (59%) si Danemarca (57%), potrivit datelor Eurostat care iau in calcul preturile in monedele locale. Potrivit…

