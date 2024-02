Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier in Uniunea Europeana si zona euro a scazut in trimestrul al treilea al anului trecut pana la 2,8% din PIB, de la un nivel de 3% din PIB in trimestrul al doilea, iar cea mai mare reducere a fost inregistrata de Romania, potrivit cifrelor publicate ieri de Eurostat…

- Romania se numara printre tarile Uniunii Europene cu cea mai ridicata rata a inflatiei, in luna decembrie, arata datele publicate de Eurostat. La nivel comunitar, rata medie a inflatiei a fost de 3,4%, in crestere de la 3,1% in luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei,…

- Pretul locuintelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o crestere de 0,8 comparativ cu trimestrul al doilea, in conditiile in care nu mai putin de 18 state membre au inregistrat cresteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, citate de…

- Anul trecut, 69% din populatia Uniunii Europene traia intr-o locuinta proprietate personala, in timp ce restul de 31% in locuinte inchiriate, romanii reprezentand cel mai ridicat procent de proprietari de locuinte din blocul comunitar, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Romania se menține printre țarile Uniunii Europene cu cea mai mare rata a inflației și in luna octombrie a acestui an, a anunțat Eurostat. Rata anuala a inflatiei in zona euro si Uniunea Europeana a scazut semnificativ in luna octombrie, insa Romania se numara printre tarile UE cu cea mai ridicata rata…

- Probabilitatea ca bunicii sa asigure ingrijirea nepoților variaza intre 24% in Letonia (urmata indeaproape de Romania, Bulgaria și Lituania) și 60% in Belgia și Țarile de Jos (urmate indeaproape de Franța și Danemarca cu o medie de 46%), arata un studiu publicat in Jurnalul European de Imbatranire.…