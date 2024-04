A fost publicată harta salariilor din Europa. Locul rușinos pe care se află România Harta realizata de Visual Capitalist , care prezinta salariul mediu orar in euro pentru fiecare țara europeana, ofera o imagine vizuala și cuprinzatoare a modului in care salariile variaza in regiune.Conform datelor prezentate de specialiști, Luxemburg este raiul angajaților europeni, cu cel mai mare salariu mediu (47,2 euro/ora) de pe continent. Țara are, de asemenea, cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume. Danemarca și Norvegia din Scandinavia au, de asemenea, salarii bune (42 euro/ora), deși Suedia (26 euro/ora) se situeaza mai degraba la mijlocul clasamentului.„Tendințele generale indica… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

