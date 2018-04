Ieri a fost o zi neagra in muzica populara din Romania, dar și pentru Anamaria Prodan și rudele sale. Cu lacrimi in ochi și regrete in suflete, ei au condus-o pe ultimul drum pe Ionela Prodan. Celebra impresara și sora sa și-au dorit ca totul sa fie la superlativ și nu au lasat nimic la […] The post Cat a costat mormantul de marmura al regretatei Ionela Prodan. „Ai fost, ești și vei ramane ingerul nostru pazitor!” appeared first on Cancan.ro .