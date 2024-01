Stiri pe aceeasi tema

- Lionel Scaloni (45 de ani) nu mai pleaca de la conducerea tehnica a naționalei albiceleste. Antrenorul Argentinei se plansese, acum doua luni, de lipsa susținerii din partea lui Claudio Tapia, președintele federației, cu care a avut probleme și la prelungirea contractului: „N-a fost un adio, ci doar…

- Claudia Patrașcanu a luat o decizie radicala pentru noaptea de Revelion. Dupa ce de Craciun a petrecut departe de copiii ei, caci a fost randul tatalui lor sa-i ia, iata ca de Anul Nou va petrece cu cei mici. Totuși, cantareața a luat o decizie radicala pentru noaptea dintre ani. Iata ce vor face și…

- In vara acestui an, Karim Benzema (36 de ani) a semnat cu Al Ittihad, in Arabia Saudita, din postura de deținator al Balonului de Aur. Dupa o jumatate de an in care a inscris 12 goluri, și-a inchis contul de Instagram ca raspuns la criticile puternice din partea microbiștilor. Transferul lui Karim Benzema…

- Reprezentanții Primariei Timișoara au continuat discuțiile cu Mitropolia Banatului și au gasit, pana la urma, o soluție pentru a muta toți copiii de la Gradinița PP 19 intr-un sigur spațiu incepand din ianuarie, de cand cladirea de langa Parcul Copiilor va fi evacuata. Noua locație este cladirea fostului…

- B1.ro Polonia vrea sa iși protejeze piața agricola și de consum de Ucraina, așa ca ia in calcul inchiderea acesteia pentru produsele ucrainene timp de 20 de ani dupa aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, potrivit ministrului adjunct al agriculturii din Polonia, politicianul Coaliției Civice, aflata…

- Simona Gherghe a mers la mall cu copiii. Chiar daca nu face acest lucru prea des, prezentatoarea TV a precizat ca a mers in acest loc pentru ca cei mici sa vizioneze un film mult dorit. Iata de ce nu iși duce Simona Gherghe copiii la mall!

- A nascut, insa iși crește fetița de una singura! O vedeta de la noi e nevoita sa aiba grija de fiica de doar un an, asta dupa ce s-a desparțit de tatal micuței, un celebru manelist de la noi. Acum, bruneta a ramas o mare frica dupa relația eșuata cu interpretul.

- Iana Novac și Octavian Dobrota au aniversat 20 de ani de casnicie. Au doi copii impreuna, Erika și Alexandru și se inteleg de minune. Artista a vorbit despre familia ei, despre al treilea copil și despre cine le este alaturi, ei și soțului, atunci cand au nevoie de ajutor.„Foarte bine! Merge totul bine,…