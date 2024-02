Stiri pe aceeasi tema

- Politistii ilfoveni s-au sesizat din oficiu cu privire la infractiunea de rele tratamente aplicate minorului in legatura cu o educatoare care ar fi agresat copiii de la o gradinita privata din Popesti – Leordeni. In spatiul public au aparut imagini in care o angajata a acestui centru ar fi avut o atitudine…

- O gradinița din Ilfov a starnit revolta in randul parinților, dupa ce s-a aflat ca o educatoare i-ar fi terorizat pe copii. Ei bine, parinții plateau lunar un preț uriaș pentru a-și duce copiii la gradinița din Popești-Leordeni. Iata care era suma și cum s-ar fi comportat educatoarea cu cei mici.

- Politistii din județul Ilfov s-au autosesizat in legatura cu presupusa infracțiune de rele tratamente aplicate unui minor, in urma unor imagini aparute in spațiul public care sugereaza ca o educatoare ar fi agresat copiii dintr-o gradinița privata din Popesti – Leordeni. “In cadrul activitatilor desfasurate,…

- O gradinița din Romania la ofera parinților o opțiune la care nimeni nu s-ar fi gandit. Copiii ajung acolo luni și mai pleaca acasa abia vineri. Conducerea singurei gradinițe de acest tip din țara a explicat ce beneficii au micuții urmand acest format.

- Ianna Novac a marturisit de ce nu și-a dus niciodata copiii la gradinița. Cantareața are o teorie proprie despre acest aspect. Ce spune artista și ce a facut-o sa ia aceasta decizie radicala.

- Sportul e o calatorie de dezvoltare personala foarte puternica, iar performanta inseamna in primul rand sa ai o stare de bine, le-a spus tenismanul Horia Tecau copiilor din Brasov, orasul sau natal, pe care l-a vizitat pentru o zi in calitate de ambasador national pentru UNICEF. Tecau a vizitat, miercuri,…

- Politehniștii au dat startul unui targ de Craciun inedit. Pe de-o parte, ei au creat decorațiuni de Craciun cu ajutorul tehnologiei, au organizat un concert de colinde pentru toți cei care au donat, iar pana in 20 decembrie cei din comunitatea UPT pot dona in continuare pentru a ajuta copiii instituționalizați…

- Micuții de la Gradinitele cu Program Prelungit nr. 52 și nr. 35 din Oradea au sarbatorit, marți, Ziua Naționala a Romaniei. In ciuda vremii capricioase, la eveniment au participat in jur de 1.000 de persoane.