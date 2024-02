Stiri pe aceeasi tema

- O noua oportunitate se deschide pentru parinții cu copii la creșa sau gradinița, deoarece acum pot beneficia de sprijin financiar direct de la angajatorul lor. Prin prezentarea unei declarații pe propria raspundere, un singur parinte poate primi o suma de 1.500 de lei lunar de la un singur angajator.…

- Raed Arafat are pe cineva in umbra, iar din acest motiv nu pleaca de la conducerea Departamentului pentru Situații de Urgența, susține fostul director al SIE Ioan Talpeș.Fostul director al Serviciului de Informații Externe spune ca Arafat este mult mai puternic decat mulți oameni politici care sunt…

- Doi parinți bihoreni au fost inculpați pentru impiedicarea accesului la invațamantul general obligatoriu dupa ce și-au retras patru copii de la școala pentru a-i inscrie in sistemul de invatamant de tip homeschooling. Judecatoria Aleșd le-a dat dreptare procurorilor și i-a trimis pe cei doi parinți…

- Sportul e o calatorie de dezvoltare personala foarte puternica, iar performanta inseamna in primul rand sa ai o stare de bine, le-a spus tenismanul Horia Tecau copiilor din Brasov, orasul sau natal, pe care l-a vizitat pentru o zi in calitate de ambasador national pentru UNICEF. Tecau a vizitat, miercuri,…

- Scenele cumplite au avut loc in Germania, acolo unde sunt stabiliți barbatul de 37 de ani și soția sa de 29 de ani. Cei doi copii ai lor cu varstele de 2 și 4 ani au fost terorizați in ultimul an, iar parinții cu intenții sadice i-au filmat in ipostaze cumplite.Copilul de doar 2 ani a fost inghesuit…

- Fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu a declarat miercuri, despre rezultatul testelor PISA, ca ”suntem praf” si ca ”parintii Romaniei, astazi, sunt pe cont propriu si au trei solutii: meditatii, meditatii si meditatii, pentru ca sistemul nu este alaturi de ei. Funeriu a mai aratat ca statul are…

- Dragoș Bucur și Dana Nalbaru sunt casatoriți de 18 ani și impreuna au 3 copii. Invitat in podcastul lui Catalin Maruța, Dragoș Bucur a dezvaluit cum și-a cunoscut soția, dar și cat de repede au ajuns la casatorie. Dragoș Bucur și Dana Nalbaru formeaza unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz.…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri, ca Romania trebuie sa iși joace șansele pana la capat in privința intrarii in Spațiul Schengen și ii sugereaza cancelarului austriac „sa plece din Schengen” daca i se pare ca este mare migrația.