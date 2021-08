Cât a costat „îngrijirea“ Craiovei în jumătate de an Cat a costat „ingrijirea“ Craiovei in jumatate de an. Potrivit executiei bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova pe primele sase luni ale anului, primaria a cheltuit pana la data de 30 iunie peste 200 de milioane de lei pentru functionare si pe serviciile oferite cetatenilor. Aici intra, printre altele, activitatile de intretinere a spatiilor verzi, salubrizarea stradala si repararea strazilor din Craiova. In primele sase luni ale anului, pentru functionarea primariei au fost cheltuiti 36.466.691 de lei. Aici intra cheltuielile de personal – in suma de 22.660.036 de lei si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

