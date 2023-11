Cât a costat Bojdeuca lui Creangă. Contractele, fără licitație Bojdeuca lui Ion Creanga din Iași urmeaza sa fie redeschisa publicului, cel mai probabil in luna decembrie, dupa renovari majore, efectuate in cadrul unui proiect in valoare totala de 1,8 milioane de euro. Mai multe fotografii au starnit rumoare pe internet, deoarece cladirea pare sa fie foarte modernizata, chiar prea modernizata pentru o bojdeuca. Restaurarea […] The post Cat a costat Bojdeuca lui Creanga. Contractele, fara licitație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa recenta restaurare, ”Bojdeuca” lui Ion Creanga, din satul Țicau, Iași, arata mai degraba a pensiune de trei margarete, pierzandu-și, din cauza materialelor de construcții folosite, mult prea moderne, parfumul de altadata. Nu numai internauții au adus critici dure la adresa constructorilor responsabili…

- Primul muzeu literar din Romania isi va deschide din nou portile pentru vizitatori. Este vorba despre Bojdeuca lui Ion Creanga, de la Iasi, care a trecut printr-un amplu proces de reabilitare - care a atras criticile vehemente ale internauților.

- Dupa ce a scapat de sancțiuni disciplinare dupa scandalul cu poliția in trafic, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Daniel Horodniceanu, este vizat de o ancheta penala. Judecatori ai Inaltei Curți de Casație și Justiție au decis inceperea urmarii penale, intr-un dosar in care…

- Un convoi militar a fost implicat intr-un accident, joi dimineața, in Iași. Un TAB a zdrobit o mașina, condusa de o femeie. Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele. Ea a fost transportata la spital. TAB-ul…

- Dumitru Buzatu a fost arestat de propria vecina. Procuroarea Cristina Chiriac provine dintr-o localitate unde baronul de Vaslui deține mai multe imobile și cateva hectare de teren, scrie presa locala. Procuroarea Cristian Chiriac este și șefa DNA Iași și a participat la operațiunea de flagrant in care…

- La o jumatate de an dupa ce medicul Dan Tesloianu a ajuns in atenția opiniei publice prin scandalul refolosirii de dispozitive intracardiace extrase din cadavre, acesta divorțeaza de soția sa, medic in cadrul unui spital ieșean. Tesloianu și-a chemat soția in fața judecatorilor intr-o acțiune de divorț…

- Printre persoanele reținute in timpul operațiunii „Fabrica de vise” se afla un cetațean canadian, acționar majoritar al fabricii situate in județul Iași și un agent de poliție. Politistul ambala dulciurile in timpul liber la o fabrica perchezitionata marti de procurori, insa susține ca nu stia ce contin…

- Proprietarul unui fast food din Iași cere sprijinul celor care il pot recunoaște pe individul care l-a jefuit in toiul nopții, postand pe internet imaginile surprinse in acele momente de camerele de supraveghere din local. Reprezentanții restaurantului anunța ca cel care va oferi informații despre hoț…