Castranova continuă modernizarea In ultimii ani, administrația locala din comuna Castranova a reușit sa atraga numeroase proiecte pentru dezvoltarea comunei, pe toate planurile. De la școli la infrastructura și pana la siguranța publica sau activitați sportive, investițiile au vizat creșterea nivelului de trai al cetațenilor și modernizarea continua, pentru a ține pasul cu noile realitați. Școlile, modernizate Toate școlile și gradinițele din Castranova au, in prezent, grupuri sanitare in interior, acoperișurile și tamplaria schimbate și centrale termice, pentru a le oferi copiilor toate condițiile pentru invațare. Iar pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

