- Presedintele in exercitiu Rumen Radev a castigat cu aproape doua treimi din voturi al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Bulgaria desfasurat duminica, indica primele sondaje la iesirea de la vot, transmit Reuters si AFP, arata Agerpres. Cu un mesaj ferm de combatere a coruptiei, Rumen…

- O noua miscare anticoruptie a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca mai multe voturi decat conservatorii fostului premier Boiko Borisov, potrivit estimarilor la iesirea de la urne citate de AFP. Surpriza a rezultat in urma acestei a treia runde de alegeri legislative…

