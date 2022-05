Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Sebastian Barbu este lider in Raliul Argesului, etapa a treia a Campionatului National de Raliuri Betano, dupa probele speciale desfasurate sambata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Senator Ovidiu Puiu: Argeșul pe primul loc! „Am participat cu o deosebita placere la conferința de presa premergatoare Raliului Argeșului 2022, aratandu-mi susținerea pentru organizatori și aprecierea pentru autoritațile locale care au facut posibil acest eveniment. Raliul Argeșului are o istorie de…

- Week-end-ul acesta este in top trei ca și aglomerare de evenimente in județul Argeș. Pe langa ”Poienari Archangels Fest” avem și ”Raliul Argeșului”, un alt eveniment la care Consiliul Județean Argeș este partener tradițional, iar la nivelul Piteștiului avem ”Zilele municipiului Pitești” unde Consiliul…

- Raliul Argeșului se defașoara in acest an pe 21 – 22 mai. Startul festiv se da vineri, 20 mai, in Piața Primariei Pitești. Iata și programul competiției: Vineri, 20 mai: – Start festiv, Piața Primariei, ora 19:30 Sambata, 21 mai: – Transfagarașan, ora 10:30 Duminica, 22 mai: – Godeni, ora 11:00 – Mateiaș,…

- DTO Rally Team se aliniaza cu un echipaj la startul Raliului Harghitei 2022. Dupa absența de la Raliul Maramureșului, etapa din Odorheiu Secuiesc va fi prima pentru echipa in Campionatul Național de Raliuri Betano. Competiția se desfașoara pe durata a doua zile de concurs și 12 probe speciale, purtand…

- Raliul Argeșului, a 3-a etapa a Campionatului National de Raliuri Betano 2022, a fost reconfirmat de FederatiaRomanaDeAutomobilism . ”Pregatirile decurg conform planului, ne vedem pe 21-22 Mai!” anunța Primaria Pitești. Ca și anul trecut, orașul va fi gazda evenimentului. The post Raliul Argeșului se…

