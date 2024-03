Câștigătorii celei de-a 14-a ediții a Festivalului-Concurs „Mândru Cântec Sălăjean” In Sala „Porolissum” din Zalau a avut loc in 15 și in 17 martie 2024 a 14-a ediție a Festivalului-Concurs „Mandru Cantec Salajean”, un festival organizat de Consiliul Județean Salaj și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Salaj și al Clubului Rotary Zalau. A acompaniat orchestra Ansamblului folcloric „Meseșul”, dirijor, prof. Dorel Ciobanu.Juriul, format din Pavel Paușan (președinte), Camelia Cherecheș (membru) și Florin Zaha (membru), a decis acordarea urmatoarelor premii și mențiuni:Secțiunea preșcolari, grupe pregatitoare și clasele I –… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

