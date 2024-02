Stiri pe aceeasi tema

- O poveste tulburatoare zguduie orașul Focșani, județul Vrancea, unde o mama indurerata și-a vazut bebelușul dupa naștere, dar a fost lovita de șocul suprem a doua zi, cand medicii au informat-o ca micuțul a murit. Acuzații grave sunt aduse acum la adresa personalului, unde familia solicita lamuriri…

- O mama vrea sa faca dreptate, la mulți ani dupa ce a nascut! Daniela o cauta pe brutareasa despre care crede ca i-ar fi furat copilul. La puțin timp dupa ce și-a adus pe lume fetița, femeia a primit o mulțime de vești ingrozitoare, iar povestea pe care o are este halucinanta!

- Primul termen al procesului este programat marți, la ora 9:00. In luna decembrie, Judecatoria Mangalia a respins cererea formulata de Monica Macovei de prelungire a dreptului de circulație pe motiv ca este neintemeiata. Fostul demnitar a produs un accident de circulație pe 8 octombrie 2022, cand a lovit…

- Fostul soț al romancei acuzata ca ar fi escrocat un italian face acuzații grave la adresa Simonei Margaian. Barbatul susține ca Francesco Thiela nu este singurul pacalit, ci la mijloc ar fi vorba de mai mulți italieni, care ar fi fost impresionați de povestea dramatica a romancei.

- Elena și soțul ei au ajuns la separare, dupa ce barbatul a devenit dependent de jocurile de noroc. Femeia a obținut și un ordin de protecție impotriva lui, iar in prezent copiii sunt la bunica paterna, ca urmare a faptului ca mama a avut niște probleme medicale.

- Familia adolescentei de 16 ani susține in continuare ca fata este in pericol alaturi de iubitul ei și familia acestuia, in Londra. Chiar și așa, fata este impreuna cu tanarul in varsta de 19 ani, in timp ce mama ei s-a intors in Romania și a continuat sa ii acuze pe parinții baiatului ca au ținut-o…

- Mihai a lucrat, in urma cu cațiva ani, la același patron la care era cioban și Florin. Barbatul susține ca a trecut prin același episoade violente acum opt ani, atunci cand a fost acuzat pe nedrept ca a furat o parte din oi cand, de fapt, au fost mancate de lupi.

- Acuzații grave la adresa lui Cocoș de la Calarași. Artistul nu a mai ajuns la eveniment, iar mireasa considera ca i-a dat țeapa și spune ca este o practica a cantarețului pentru a lua evenimente și pentru alți colegi. Cum se apara acesta, dar și motivul pentru care a stat internat in spiatal pentru…