Castelul Bran, cel mai căutat obiectiv din Transilvania Castelul Bran fascineaza prin frumusețea lui austera, prin istoria și legendele atat de bogate cu care s-a inconjurat de-a lungul timpului. Turiștii romani și straini deopotriva cunosc mai bine Castelul Bran drept Castelul lui Dracula. Ridicat pe o stanca masiva, Castelul Bran strajuiește intrarea in culoarul Rucar-Bran pe care se poate ajunge din Brașov spre inima Transilvaniei. De o parte și de alta, este pazit de munții Bucegi și Patra Craiului, iar valea ingusta de la poalele castelului este de o frumusețe rara, devenita azi una dintre cele mai solicitate obiective turistice din țara. Ridicat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Vizitatorii Castelului Bran se vor intalni, din 17 iulie 2020, cu personajele intunericului chiar pe timpul zilei! Cine va avea curajul sa-și infrunte fricile va afla de la acestea, la etajul al IV-lea, cine sunt și ce fac, in cadrul expoziției intitulate "O istorie a spaimelor in Transilvania".