Căsătorită în subsolurile oțelăriei Azovstal și văduvă după trei zile de la căsătorie Un mesaj emoționant postat de o femeie pe Instagram, copleșește cititorii. Valeria din Mariupol este membra a Regimentului Azov și, vreme de trei zile a fost casatorita cu barbatul pe care il iubea de mai demult și cu care avea o poveste frumoasa de dragoste. Ofițer de graniceri in trupele ucrainene, Andrei a fost, ca și Valeria, mobilizat cand a inceput razboiul. Amandoi au luptat cu eroism ca sa apere Mariupolul. Apoi, el a cazut victima unor rachete rusești. Dar, da, vreme de trei zile, cei doi, care s-au casatorit in subsolurile oțelariei Azovstal, au fost soț și soție. Pe 5 mai s-au casatorit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

