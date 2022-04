Stiri pe aceeasi tema

- Naționalele de fotbal ale Portugaliei si Poloniei au obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Qatar, in urma meciurilor jucate, marti, seara in finalele play-off-ului preliminariilor europene. Portugalia a invins-o, pe teren propriu, cu 2-0, pe Macedonia de Nord, prin glurile marcate de Bruno Fernandes,…

- Intrebat, joi seara, la Bruxelles, daca Rusia ar trebui exclusa din G 20, grupul care reuneste 20 de state si Uniunea Europeana reprezentand cele mai mari economii ale lumii, presedintele american a replicat: „Raspunsul meu de da, dar depinde de G20”. „S-a discutat despre asta azi, am ridicat problema…

- Cel mai semnificativ impact asupra Rusiei vine in urma sanctiunilor, cu un declin al exporturilor estimat in februarie de 11,8%, fata de ianuarie.De asemenea, exporturile ar urma sa scada cu 3,9% in SUA, cu 2,8% in UE, si cu 3,8% in Germania, in timp ce China, care a raportat o crestere de 0,3% a exporturilor,…

- Producatorul german de masini premium Mercedes-Benz a anuntat suspendarea exporturilor de vehicule catre Rusia si oprirea activitatii de productie in aceasta tara, in urma invadarii Ucrainei si a sanctiunilor occidentale impuse Moscovei. Mercedes-Benz va opri exporturile de masini si camionete spre…

- Camera Reprezentantilor a votat prelungirea bugetului de stat pana la data de 11 martie, amanand astfel inca o data amenintarea unei paralizii a serviciilor federale americane, relateaza AFP. Adoptat cu numeroase voturi din tabara republicana, textul propus de democrati va trebui sa fie votat si in…

- Germania este gata sa trimita trupe suplimentare in tarile baltice, dupa cum a afirmat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu acordat canalului ARD. “Suntem gata sa luam o decizie”, a spus Scholz, intrebat daca trimiterea de intariri ar putea fi decisa la reuniunea ministrilor apararii din NATO…

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit cu cancelarul german Olaf Scholz si a afirmat ca intalnirea a fost "foarte productiva" si ca discutiile despre "descurajarea amenintarilor Rusiei impotriva Ucrainei” au fost pe ordinea de zi, noteza news.ro. "Germania cu Statele Unite, impreuna…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 3,5 milioane perechi de schiuri si placi de snowboard, dintre care aproape jumatate (1,6 milioane) au fost produse in Austria, iar 1,9 milioane de unitati au mers la export in afara spatiului comunitar, in principal in SUA, arata datele…