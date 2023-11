Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba il acuza vineri pe Elon Musk de faptul ca a facut ”o promovare abjecta a urii antisemite si rasiste” intr-una dintre postarile sale pe reteaua sa de socializare X, fosta Twitter, relateaza AFP și CNBC, conform News.ro și Rador Radio Romania.Miliardarul a raspuns miercuri unei postari care…

- Casa Alba a facut luni bilantul initiativelor sale in fata a ceea ce ea califica drept "crestere alarmanta a incidentelor antisemite in scoli si in campusurile universitare" dupa atacul Hamas din 7 octombrie impotriva Israelului, informeaza AFP.

- Statele Unite au condamnat duminica manifestarile antisemite care au zguduit un aeroport din republica rusa Daghestan, a declarat un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, transmite luni AFP, citat de Agerpres."Statele Unite condamna cu fermitate protestele antisemite…