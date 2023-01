Cărți care ne-au făcut să privim spre viitor. Recomandări de lectură pentru începutul lui 2023 Pentru inceputul fiecarui an, jurnaliștii Libertatea alcatuiesc o lista a volumelor pe care le semnaleaza, in jurul unei teme. Tema la care ne gandim in 2023 este viitorul. Un unghi de care avem cu toții nevoie. O speranța despre cum va arata viața noastra. „Fahrenheit 451º”, de Ray Bradbury Cum ar fi sa stam cu toții prinși in Metaverse-ul unei lumi perfecte, in care ne-am imbuiba cu irealitați convenabile, „știri pozitive”, nimic care sa ne tulbure? Unii și-au construit azi astfel de bule online, cu prieteni care gandesc la fel, au aceleași pasiuni – spații virtuale cu oameni care nu te contrazic.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia este pregatita pentru o interdictie a vanzarilor de petrol impusa de Rusia acelor tari care au implementat un plafon de pret pentru titeiului rusesc, a declarat joi Anna Moskwa, ministrul Mediului din Polonia, tara care si-a redus importurile de petrol din Rusia si in paralel a incheiat acorduri…

- "Fie ca privirea noastra sa se indrepte spre chipurile fratilor si surorilor noastre din Ucraina, care traiesc acest Craciun in intuneric, in frig si departe de casele lor din cauza distrugerilor cauzate de 10 luni de razboi", a declarat papa Francisc in fata miilor de credinciosi reuniti, duminica,…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, care lupta in Ucraina alaturi de armata rusa, a comentat duminica presupusa executie, cu o lovitura de baros in cap, a unuia dintre fostii membri ai organizației, acuzat ca a dezertat, relateaza agenția France Presse, citata de news.ro . Conturile…

- „Pe masura ce armata rusa continua sa se clatine in Ucraina, lumea iși face griji ca Vladimir Putin ar putea folosi o arma nucleara tactica . Poate – dar deocamdata, cred ca Putin lucreaza la o alta arma. Este o bomba de petrol și gaz pe care o amorseaza chiar in fața ochilor noștri și cu ajutorul nostru…

- Directorul general de la grupul rus Gazprom, Alexei Miller, a declarat duminica ca planurile privind plafonarea pretului pentru exporturile de gaze naturale rusesti ar conduce la oprirea livrarilor, reiterand o amenintare similara venita de la presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite Reuters.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promis ca va livra Ucrainei sisteme de aparare aeriana, intr-un interviu acordat pentru France2 in care l-a criticat pe Vladimir Putin pentru ca a facut „alegerea” de a implica mai mult Europa in razboi prin intensificarea atacurilor și ordinul parțial de mobilizare…

- Rusia și Statele Unite nu au prezentat inca inițiative pentru a organiza o intilnire bilaterala intre președinții Vladimir Putin și Joe Biden. Declarația o face purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, raspunzind la o intrebare despre posibilitatea unor negocieri intre liderii țarilor, scrie…

- Președintele american Joe Biden a declarat, intr-un interviu acordat miercuri dimineața CNN, ca nu considera ca Vladimir Putin va recurge la folosirea armelor nucleare, transmite Politico. “Nu cred ca o va face. Dar este iresponsabil din partea lui sa vorbeasca despre asta”, a afirmat președintele…