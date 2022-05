Cu cateva zile inainte de capatul vietii, in 1954, Frida Kahlo scria in jurnal: "Sper ca sfarsitul e plin de bucurie si mai sper sa nu ma intorc niciodataldquo;. In Patul Fridei, Slavenka Drakuli exploreaza viata launtrica a uneia dintre cele mai excentrice artiste ale lumii, intretesand cu pricepere amintirile Fridei in descrierea tablourilor ei si dand nastere unei meditatii despre natura durerii si a creativitatii. Cu un personaj a carui viata neobisnuita continua sa fascineze, aceasta i ...