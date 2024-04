Carnea de pui, de calitate în România: autoritățile au găsit o singură probă neconformă din peste 2.500 de mostre analizate Carnea de pui, de calitate in Romania: autoritațile au gasit o singura proba neconforma din peste 2.500 de mostre analizate Carnea de pui, de calitate in Romania: autoritațile au gasit o singura proba neconforma (cu reziduuri de antibiotice) din peste 2.700 de mostre analizate in cadrul Programului european de control. Autoritațile romanești au prelevat, in 2022, un numar total de 2.721 de probe din sectorul avicol, a carui producție a insumat 522.205 tone de carne […] Citește Carnea de pui, de calitate in Romania: autoritațile au gasit o singura proba neconforma din peste 2.500 de mostre analizate… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romanești au prelevat, in 2022, un numar total de 2.721 de probe din sectorul avicol, a carui producție a insumat 522.205 tone de carne de pasare. Rezulta 1,04 probe la fiecare 200 de tone carne de pui, producție romaneasca. Datele analizate de autoritațile naționale, din fiecare stat…

- In podcastul „Dialogurile Puterii”, Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din Romania, a adus in discuție o problema ce ne afecteaza pe noi toți: corupția și nepasarea autoritaților fața de nevoile cetațenilor. Radu Opaina a explicat cum sistemul actual faciliteaza practici…

- Garda Naționala de Mediu, in dialog cu autoritațile publice locale din județul Dambovița pe tema gestionarii deșeurilor. In luna iunie 2023, Garda Naționala de Mediu a inițiat o campanie de conștientizare prin care și-a propus sa vina in sprijinul factorilor implicați in procesul de colectare separata…

- Senatorul PNL de Argeș, Danuț Bica, se intereseaza de implementarea Programului de regenerare a padurilor. In acest sens el s-a adresat ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, pornind de la un studiu realizat de Greenpeace, care arata ca in ultimii ani Romania a pierdut cate 3 hectare de padure in…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popsoi, a afirmat, marti, la Bucuresti, ca Romania ramane pe primul loc ca partener comercial al Republicii Moldova si a adaugat ca tara noastra este printre principalii investitori din tara sa. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai…

- Liderul AUR, George Simion, are interdictie de a intra in Republica Moldova pana in toamna anului 2028. Autoritatile de la Chisinau au prelungit decizia din 2018 cu inca cinci ani, potrivit newsmaker.md . Politicianul a venit cu o reacție.

- Autoritațile suedeze au intervenit in cazul disperat al baiatului, dar este neclar deocamdata ce se va intampla cu el.La inceputul lunii iulie, serviciul social din Jarfalla a decis sa intervina imediat pentru a prelua un baiat conform Legii privind ingrijirea copiilor (LVU), arata presa din Suedia.…

- Camioane romanești incarcate cu carne au fost prinse in mijlocul protestelor din Franta. Marfa romaneasca a fost incendiata de protestatari chiar sub privirile poliției. Foto: Profi MediaAgricultorii francezi au devenit violenți in ultimele ore și au blocat accesul in Paris și catre alte mari orașe. Aceștia…