Inca de la inceputul pandemiei, Carmen Tanase s-a aratat cu adevarat indignata de toate restricțiile Covid-19 impuse de catre autoritați, afirmand cu tarie ca ea nu are de gand sa se supuna unor astfel de masuri. In urma legii prin care certificatul verde devine obligatoriu in anumite contexte, actrița nu a putut ezita sa nu comenteze asupra acestui aspect. Mai mult decat atat, a afirmat ca nu o sa se vaccineze sau testeze vreodata.