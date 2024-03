Chișinăul denunță noile măsuri îndreptate împotriva școlilor în limba română, luate unilateral de regimul separatist de la Tiraspol Contrar celor convenite anterior in procesul de negocieri privind reglementarea transnistreana, de a crea un mediu predictibil și prielnic desfașurarii procesului educațional in cele 8 școli cu predare in limba romana din regiune, de-a lungul timpului Tiraspolul sub diferite pretexte, de altfel nefondate, refuza abordarea atat in esența, cat și de principiu, a majoritații subiectelor de actualitate din domeniul educațional. Aceștia refuza inclusiv convocarea de aproape doi ani a ședinței grupurilor de lucru pentru educație unde sunt antrenați experți de pe ambele maluri, precizeaza un comunicat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

