- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Oficialii israelieni au subliniat ca in ciuda acestor semnale, nu au existat avertismente semnificative cu privire la atacul de sambata, scrie publicația Times of Israel. Presa israeliana spune ca serviciile de informații au discutat despre aceste semnale in timpul nopții și au convenit sa reia discuția…

- Oficialii de rang inalt vorbesc tot mai apasat despre o posibila invazie terestra in Israel, dar o astfel de operațiune ar implica riscuri majore. Ben Wenman, analist CNN pentru Orientul Mijlociu, a participat din teren la luptele dintre Israel și brigazile din Fașia Gaza, iar acum explica ce ar presupune…