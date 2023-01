Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a facut cateva schimbari in viața sa, in aceasta perioada. Ea a ales sa petreaca Craciunul in familie alaturi de cei dragi și nu a mers la niciun eveniment pentru a canta. Și-a dedicat acest timp pentru liniștea sa sufleteasca și s-a bucurat precum un copil.

- Pe 19 decembrie, Andreea Antonescu a devenit mama pentru a doua oara. Artista a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, iar de Craciun cele doua au fost acasa, alaturi de intreaga familie. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu bebelușa ei, dar și cu restul familiei. „Din punctul meu de…

- Carmen de la Salciua este apreciata in toata țara pentru muzica sa. Insa, puțini știu cine e și cum arata sora cantareței. Bruneta a venit, de curand, in Romania. Cum a așteptat-o Carmen pe sora ei, dar și cum arata aceasta.

- O țara intreaga o cunoaște pe Carmen de la Salciua, ea fiind apreciata pentru muzica pe care o face zilnic. Cu toate acestea, puțini o știu pe sora ei, Daniela Racolța. In urma cu puțin timp, sora cantareței a venit in Romania. Iata cum a așteptat-o artista pe frumoasa ei sora, dar și cum arata aceasta!

- Ești un designer celebru, ai bani, ce ți-ar mai trebui? Teoretic nimic, dar se pare ca viața nu este atat de ușoara, chiar daca ai bani. Catalin Botezatu tentativa de sinucidere suna ireal dar a fost intocmai! Nu numai o tentativa, ci mai multe: designerul a fost de multe ori la un pas sa-și ia viața.…

- Veste incredibila in showbizul romanesc. Una dintre cele mai cunoscute artiste de muzica populara din Romania planuiește sa se retraga din activitate, la anii batraneții. Frumoasa interpreta a fost criticata dur de catre internauți, recent, motiv pentu care le-a dat replica in dulcele-i stil caracteristic.…

- Carmen de la Salciua este una dintre cele mai indragite și apreciate cantarețe de la noi din țara, iar de aceasta data artista a decis sa raspunda acuzațiilor facute din mediul online. Fanii sai au fost curioși sa afle daca a renunțat la cariera muzicala. Iata cum a reacționat cantareața!

- Carmen de la Salciua s-a casatorit cu Marian Corcheș in urma cu doua saptamani, iar de atunci are o noua soacra și realția dintre cele doua pare a fi mult mai buna decat cea pe care a avut-o artista cu fosta soacra. Cantareața a dezvaluit cum se ințelege cu mama soțului ei.