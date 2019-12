Stiri pe aceeasi tema

- Culița Sterp, unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica de petrecere, iși aniverseaza astazi ziua de nume. Pe artist il cheama și Nicolae. Carmen de la Salciua a ținut sa-i transmita o urare emoționanta fostului ei soț. „Sf. Nicolae Moș Nicolae Ocrotitorul celor nevoiași și bucuria copiilor!…

- Moartea Denisei Raducu a șocat showbizul romanesc, iar celor care au iubit-o pe regretata manelista le-a adus un gol in suflet ce nu va putea fi umplut niciodata. Cu toate acestea, exista un detaliu care de-abia acum s-a aflat, legat de Denisa Manelista.

- Am putea spune ca ii priește dragostea! De cand s-a impacat cu fostul soț, Carmen de la Salciua este numai zambet, dar și numai...patrațele! Artista are foarte multa grija de imaginea ei și tocmai de aceea acorda o atenție deosebita vizitelor sa sala, pentru a fi mereu in forma.

- Viața de artist nu este deloc ușoara, mai ales atunci cand ai acasa și doi copii carora este important sa le dedici foarte mult timp. Antonia trece prin momente dificile in aceasta perioada deoarece dorul de iubitul ei, Alex Velea, este foarte mare. Cantarețul se afla la filmarile pentru Asia Express.

- Raluca Marina aka. Plușica de la „Puterea dragostei” a decis sa spuna adevarul cu privire la relația pe care a avut-o cu cantarețul de muzica de petrecere Culița Sterp. Plușica de la Puterea Dragostei și Culița Sterp și-au ținut relația ascunsa de ochii publicului. Dupa ce cantarețul s-a impacat cu…

- Mre e puterea dragostei! Atunci cand iubești, nicio bariera din lume nu e prea puternica și se pare ca artiștii Carmen de la Salciua și Culița Sterp au simțit asta din plin, pe propria lor piele! Cei doi s-au impacat și acum au și recunoscut acest lucru, facand publica o fotografie minunata de cuplu!

- Pentru ca are foarte multe concerte, Culița Sterp strabate mulți kilomnetri cu mașina pentru a onora fiecare eveniment. Barbatul cutreiera țara in lung și-n lat, dar astazi a avut de o surpriza uriașa pe autostrada. S-a intalnit chiar cu fosta sa soție, Carmen de la Salciua.

- Carmen de la Salciua a implinit zilele trecute varsta de 31 de ani, prilej cu care apropiații i-au pregatit o petrecere surpriza. Printre invitați s-a numarat și Culița Sterp, fostul soț al cunoscutei cantareței.