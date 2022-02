Carlsberg va majora preţurile berii pentru a compensa creşterea costurilor materiilor prime; vânzările ar putea fi afectate Al treilea mare producator de bere din lume a raportat vineri vanzari mai bune decat prognoza pentru trimestrul al patrulea, dar a spus ca se asteapta ca cresterea organica a profitului operational din acest an sa fie sub nivelul de anul trecut. ”Costurile semnificativ mai mari ale materiilor prime si impactul continuu al Covid-19 vor crea dificultati in 2022”, a spus directorul executiv Cees ‘t Hart. Costurile pe hectolitru au crescut cu 10-12% anul trecut, din cauza preturilor mai mari ale marfurilor si transportului, a spus el, adaugand ca compania isi propune sa compenseze costurile crescute… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul danez de bere Carlsberg va creste preturile berii pentru a compensa cresterea costurilor materiilor prime, ceea ce i-ar putea afecta vanzarile in acest an, transmite Reuters. Carlsberg nu este singura companie care se confrunta cu probleme, de aceea am putea asista la o creștere in lanț…

- ” Cresterea semnificativa a costurilor cu utilitatile, alaturi de scumpirea materiilor prime si a serviciilor de suport, risca sa duca la inchiderea a zeci de mii de IMM-uri, incapabile sa faca fata inflatiei. In aceste conditii, este esential ca firmele, oamenii de afaceri, sa se informeze din timp…

- Vanzarile de proprietati imobiliare in metaverse au depasit 500 de milioane de dolari anul trecut si s-ar putea dubla in 2020, potrivit investitorilor si firmelor de analiza, transmite CNBC. Vanzarile imobiliare pe cele patru mari platforme metaverse au atins 501 milioane USD in 2021, potrivit MetaMetric…

- Prognoza companiei referitoare la veniturile din vaccinuri pentru 2022 este peste estimarile de pe Wall Street, care au fost reduse din cauza preocuparilor legate de siguranta, precum si a utilizarii scazute in Statele Unite. Noul director general al J&J, Joaquin Duato, a declarat ca prioritatea lui…

- Aproape 3 miliarde de oameni din intreaga lume nu au intrat niciodata online, deși utilizarea internetului a crescut considerabil in ultimii doi ani, din cauza pandemiei, potrivit unui studiu realizat de ONU, citat de The Guardian , relateaza Digi24. 2,9 miliarde de oameni – sau 37% din populația lumii…

- Presedintele companiei, Liu Young-way, a declarat in timpul unei conferinte telefonice ca Foxconn este precauta referitor la perspectivele sale privind veniturile din 2022, invocand incertitudinile legate de pandemia de coronavirus, inflatia, tensiunile geopolitice si lanturile de aprovizionare. Anterior,…

- Grupul german BioNTech estimeaza ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de pana la 17 miliarde de euro, pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii. Pe baza livrarilor planificate de pana…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care îl dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de pâna la 17 miliarde de euro (19,6 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la…