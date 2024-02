Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…

- Cel mai mare brand de frumusete din lume a raportat joi vanzari sub estimari in trimestrul IV, acestea crescand cu 2,8%, pana la 10,6 miliarde de euro (11,4 miliarde de dolari). Analistii Barclays anticipasera o cifra de aproape 10,9 miliarde de euro, potrivit Reuters. Compania de produse cosmetice,…

- Viceprim-ministra pentru integrare europeana, Cristina Gherasimov, a condus delegația Republicii Moldova la Bruxelles, unde a fost dat startul procesului de evaluare a gradului de conformitate a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Reuniunea a inclus discuții cu oficialii Comisiei Europene,…

- Compania, care detine aplicatia de mesagerie foto Snapchat, s-a straduit de mult sa-si transforme popularitatea in randul utilizatorilor tineri intr-o crestere constanta a veniturilor si sa concureze cu rivali mai mari, cum ar fi Meta Platforms, proprietarul Facebook, care a emis joi primul sau dividend,…

- Cinci sefi de guverne din Uniunea Europeana (UE), cancelarul german Olaf Scholz si premierii danez Mette Frederiksen, ceh Petr Fiala, eston Kaja Kallas si olandez Mark Rutte cer o ”dublare a eforturilor” in favoarea Ucrainei, intr-un editorial publicat in cotidianul britanic The Financial Times (FT),…

- O femeie de 55 de ani a fost salvata de politistii din Bucuresti, dupa ce fiul ei a tinut-o incuiata in apartament si a distrus mai multe bunuri din locuința. ”Duminica seara, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 19 Poliție au fost sesizați, prin apel…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, 6 decembrie, ca angajamentele contractuale asumate de Romania in 2021 sunt in vigoare, dar și-a exprimat speranța ca se vor purta negocieri cu producatorii de vaccinuri anti-COVID, pentru ca nu mai este nevoie de aceste doze comandate și platite.El…

- Miniștrii de externe din China, Japonia și Coreea de Sud s-au intalnit din nou, dupa patru ani. La reuniunea organizata duminica, cele trei țari au ajuns la o serie de consensuri privind aprofundarea cooperarii trilaterale, fiind efectuat un schimb de opinii privind problemele regionale și internaționale…