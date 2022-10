Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, luni seara, cu prilejul Zilei Unitatii Germane, ca traversam in prezent un moment de rascruce si de grea incercare in istoria Europei, cu ample consecinte in plan securitar, uman, economic si politic.

- Seful producatorului auto Stellantis, Carlos Tavares, se asteapta ca aprovizionarea cu semiconductori sa ramana dificila pana la sfarsitul anului viitor, potrivit unui interviu publicat duminica in ziarul francez Le Parisien, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Germania trebuie sa devina ”forta armata cea mai bine echipata din Europa”, a sustinut vineri, 16 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz, dupa ani de analize ”eronate” conform carora tara sa ar fi ”inconjurata de prieteni”, transmit AFP si Reuters . „In calitate de tara cea mai populata, dotata cu…

- ”Pregatim acum un plan foarte puternic de reducere a consumului de energie”, a declarat directorul general al Stellantis, Carlos Tavares, in timpul unei videoconferinte in marja salonului auto de la Detroit. ”Vom face investitii semnificative pentru a ne produce propria energie la fata locului. Acest…

- Intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa cand ar trebui ca Romania sa treaca la o piata reglementata, in energie, Marcel Ciolacu a subliniat ca nu trebuie sa existe un vid legislativ, iar ordonanta care prevede anumite compensari in acest domeniu, s-ar putea prelungi. ”Cu respectarea legii,…

- Pelicanul comun, oaspete de vara al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD) si un simbol al zonei, este una dintre cele mai atractive specii pentru turistii care ajung in Delta, acestia admirand de la distanta numeroasele insule albe formate de pasari, dar si modul lor special de hranire, scrie Agerpres.…

- Valul de aer tropical care a parjolit mai multe tari europene ajunge si in Romania. Temperaturile vor ajunge pana la 40 de grade Celsius, iar prognoza meteo arata ca nu va ploua deloc in urmatoarele zile. Meteorologii spun ca valul de aer tropical se intensifica incepand de maine fix in zona tarii noastre.…

- Serviciul Copernicus de monitorizare a atmosferei in UE a emis marți o avertizare pentru niveluri ridicate de ozon in urma valului de canicula, informeaza DPA.